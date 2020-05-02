اليمن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات اليمنية، السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في محافظتي عدن وتعز.

وقالت لجنة الطوارئ اليمنية، في بيان، إنه تم تسجيل 3 إصابات مؤكدة، اثنتان منها في العاصمة المؤقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز لأحد المخالطين للحالة الأولى التي تم الكشف عنها الجمعة.



Advertisements

وأشار البيان، إلى أن الحالات الجديدة مستقرة وتتلقى الرعاية، حيث فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.



وبتسجيل الحالات الثلاث، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة باليمن إلى 10 بينها حالتي وفاة.



وسجل اليمن أول إصابة بفيروس كورونا في العاشر من إبريل الماضي لمواطن في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

