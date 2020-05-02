كوريا الجنوبية دون إصابات محلية جديدة بفيروس "كوفيد-19"

أعلنت كوريا الجنوبية عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا"، الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير/ شباط.

وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رصد 4 حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10765، وزاد عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 247، بعد تسجيل حالة وفاة جديد. قد يهمك أيضا: إندونيسيا تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا الأغذية الصفراء تعمل على تقوية المناعة وتقي من الأمراض المعدية

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