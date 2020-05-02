لا طائل من نظام العناية بالبشرة إن لم يشمل تقشير البشرة، بما تنطوي عليه هذه العملية من فوائد جمالية تبرز جمالكِ وأنوثتكِ، إذ يعمل التقشير على التخلّص من الشوائب والبقع ومنح جسمكِ ملمسًا ناعمًا وحريريًا.

إليكِ فيما يلي ثلاث خلطات طبيعية لتطبيق طريقة تقشير الجسم بالسكر بالإضافة إلى لائحة بأبرز الفوائد التي تعود بها هذه الخلطات على بشرتكِ.





خلطة السكر وجوز الهند والخيار

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الخيار.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم، والسكر الخشن.

الطريقة:

اخلطة عصير الخيار مع زيت الجوز.

ضيفي الخليط إلى السكر الناعم والخشن.

دلّكي بشرتكِ بالمزيج بحركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري تطبيق الخليط مرتين أسبوعيًّا، فهذا سيجعل بشرتكِ رطبة وأكثر شباباً.



خلطة البطاطا والسكر



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير البطاطا.

كوبان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من كريم ترطيب البشرة.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على البشرة، وافركيه بحركاتٍ دائرية للتخلص من البقع الداكنة.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري تطبيق الخليط مرّة أسبوعيًّا.





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خلطة السكر والورد

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

كوب من السكر.

كمية قليلة من بتلات الورد.

الطريقة:

اخلطي المكونات ودلّكي بشرتكش بها.

اتركي الخليط لمدة ساعة.

أزيلي الخليط بالماء .

كرري تطبيق الخليط مرّة كل أسبوع.



فوائد تقشير البشرة بالسكر



يحافظ على نعومة البشرة.

ينظف البشرة، ويخلصها من الشوائب.

يضفي وهجًا جميلًا للبشرة.

يفتح مسامات البشرة المسدودة.

يعالج الخطوط الدقيقة، وتجاعيد البشرة.

يصفي البشرة ويمنحها النضارة.

يزيل خلايا الجلد الميت.

يحارب البقع الداكنة.

يحافظ على رطوبة البشرة بفضل احتوائه على حمض ألفا هيدروكسي.

يحافظ على لون البشرة إذا استُخدم بشكلٍ منتظم.

يخفف من ظهور حب الشباب ويتغلّب على آثاره.

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