طريقة عمل خلطة الموز وماء الورد لشدّ تجاعيد الرقبة والصدر

ترهّل الرقبة وظهور التجاعيد في هذه المنطقة وفي منطقة الصدر قد يكون من بين المشاكل الجمالية التي تعاني منها العديد من السيّدات مع تقدمهنّ في العمر. إلى جانب المنتجات، تساعد الخلطات الطبيعية في التخلّص من تجاعيد الرقبة والصدر نظراً لاحتوائها على مكوّنات تمدّ الجلد بفوائد كثيرة. في هذا المقال، سنقدّم لكِ خلطة الموز وماء الورد التي تعزّز الكولاجين في البشرة، تشدّها وتزيل تجاعيد الرقبة والصدر. لمعرفة كيفية تحضير هذه الوصفة وفوائدها على البشرة.

طريقة عمل وصفة الموز وماء الورد للتخلّص من تجاعيد الرقبة والصدر

أنتِ بحاجة إلى:

حبّة من الموز.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة عمل هذه وصفة الموز وماء الورد:

قطّعي الموز إلى شرائح مستديرة وضعيها داخل الخلّاط الكهربائي.

أضيفي زيت الزيتون وماء الورد.

امزجي جيّداً للحصول على مزيج كريمي متماسك.

طبّقي المنطقة على منطقة الرقبة والصدر لمدّة 20 دقيقة.

اغسلي بشرتكِ بواسطة المياه الباردة لإزالة الخلطة.

فوائد وصفة الموز وماء الورد للبشرة

فوائد الموز للبشرة

الموز لمحاربة التجاعيد

يحتوي الموز على مكوّن يحارب التجاعيد ويمنع ظهورها في البشرة كما أنّه يغذّيها ويجعلها نضرة. الفيتامين سي والمواد المضادة للأكسدة يساعدان على تحفيز الخلايا على إنتاج البروتينات كالكولاجين لتتمتّعي ببشرة شابة صحية وخالية من التجاعيد.

الموز لتهدئة البشرة من التهيّجات

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز تساعد على تهدئة البشرة من الإحمرار والتهيّج وتحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية حيث يعمل الموز على تجديد الخلايا وترميمها.

الموز لترطيب البشرة



البوتاسيوم والأحماض الأمينية الموجودة في هذه الفاكهة فتعالج جفاف البشرة وتجعلها رطبة أكثر.



الموز لمحاربة حب الشباب

يحتوي الموز على مواد مضادة للأكسدة والنشا اللذين يساعدان في التخلّص من البكتيريا والجراثيم التي تسبّب ظهور البثور وحب الشباب.

فوائد ماء الورد للبشرة

ماء الورد لتأخير ظهور علامات الشيخوخة

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تعرّض وجهكِ لأشعّة الشمس القويّة، التلوّث وعوامل أخرى يؤدّي إلى تلف بشرتكِ وبالتالي ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. ماء الورد يحتوي على مضادات للأكسدة التي تجعل بشرتكِ بصحّة جيّدة.

ماء الورد لتبييض البشرة

يحمل ماء الورد خصائص تبيّض لون البشرة وتوحّد لونها، لذا إن أردتِ التخلّص من البقع الداكنة والتصبّغات، لا تتردّدي في تطبيق هذا المكوّن.

ماء الورد لترطيب البشرة

يساعد ماء الورد على تنشيط بشرتك من خلال الدخول في عمق إلى البشرة وتزويدها بترطيب خفيف. كلّما شعرتِ أنّ بشرتكِ بدأت بالجفاف، يكفي أن تطبّقي هذا المكوّن الطبيعيّ على وجهكِ.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

زيت الزيتون للتخلّص من التجاعيد

يحتوي زيت الزيتون على الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة، ومثلما ذكرنا أعلاه فإنّه يعمل كمرطّب فعّال للبشرة ليخلّصها من الجفاف.

زيت الزيتون لترطيب البشرة

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الفيتامين E كما إنّه غنيّ بمضادات للأكسدة التي تحمي البشرة من عوامل خارجيّة مختلفة. بفضل تركيبته الخفيفة، يدخل زيت الزيتون إلى أعماق البشرة.

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