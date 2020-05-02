شكرا لقرائتكم خبر عن شروط يجب توافرها عند التبرع بالدم أثناء انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب انتشار فيروس كورونا هناك ضعف شديد فى التبرع بالدم بالمستشفيات، وسبب ذلك مشكلة كبيرة لدى المرضى الذين يحتاجون للدم وأبرزهم مرضى الثلاسيميا الذين يعيشون حياتهم على التبرع بالدم.

ومن الأسئلة الشائعة هذه الفترة "هل التبرع بالدم آمن أثناء جائحة الفيروس التاجى؟ وهنا قال متحدث باسم الهيئة الصحية بإنجلترا إن الفيروسات التاجية هي عائلة من الفيروسات ولا يوجد دليل على انتقال أي نوع من فيروسات التاجية عن طريق التبرع بالدم، ولكن عليك باتباع الإجراءات الوقائية من تعقيم اليدين والتباعد الاجتماعى.

وحسب ما ذكره موقع mskcc قبل التبرع بالدم أو الصفائح الدموية يجب أن تكون في صحة عامة جيدة، وهناك بعض الشروط التى يجب أن تكون متوفرة عند المتبرع وهى:

1: أن يكون عمر المتبرع لا يقل عن 17 عاما.

2: يجب أن لا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو للتأكد من صحتك.

3: أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعانى من أى مشاكل صحية ولا أمراض مزمنة مثل مرض الضغط والسكر.

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ما هى الشروط التي تجعلك غير مؤهل لتكون متبرعًا؟

1: إذا كان لديك نتائج إيجابية للإصابة بالتهاب الكبد B أو التهاب الكبد C.

2: إذا كنت تعرضت لعملية نقل دم في آخر ثلاثة شهور.

3: إذا سبق لك اختبار إيجابي لفيروس الإيدز.

4: إذا استخدمت الأدوية القابلة للحقن، بما في ذلك الستيرويدات الابتنائية، إلا إذا وصفها الطبيب في الأشهر الثلاثة الماضية.

5: إذا سافرت في الأشهر الثلاثة الماضية، أو عشت في السنوات الثلاث الماضية، في منطقة تتوطن فيها الملاريا.

يجب أن ينتظر المتبرعون بالدم 56 يومًا على الأقل بين التبرع بالدم و7 أيام قبل التبرع بالصفائح الدموية، قد يتبرع بالصفائح الدموية مرة واحدة كل سبعة أيام، على ألا يتجاوز ست مرات في أي فترة، ويجب عليهم الانتظار 7 أيام قبل التبرع بالدم.