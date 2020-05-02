شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجلطات الدموية خطر يهدد حياة مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأطباء عن حدوث حالات عديدة من جلطات الدم بين مرضى كورونا، بعضها يظهر في الرئة وأجزاء مختلفة من الجسم ولا يزال الأطباء غير متأكدين من كيفية علاجها، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر". وفي هذا الفيديو نشرح بالتفصيل كيف تهدد الجلطات الدموية حياة مرضى كورونا. Advertisements

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