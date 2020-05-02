شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من ارتفاعه.. أدوية ارتفاع ضغط الدم قد تزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر حالات فيروس كورونا COVID-19 في الارتفاع في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن بعض البلدان تظهر منحنى هبوطي في الإيجابيات الجديدة.

وفقًا لأحدث التقارير ، هناك الآن 3،090،445 حالة مؤكدة من المرض في جميع أنحاء العالم و 217،769 شخصًا فقدوا حياتهم بسبب مضاعفات المرض.مع العلم أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة للمرض.



ارتفاع ضغط الدم

و مع مرور الأيام، تظهر البيانات وفقا لتقرير الموقع الهندى " thehealthsite"، أن عددًا كبيرًا من المرضى الذين يعانون من COVID-19 يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و هناك العديد من النظريات التي تدور حول سبب حدوث ذلك.

ووفقا للعلماء، فإن أدوية ضغط الدم تؤثر على نفس المسارات التي يأخذها COVID-19 لدخول الرئتين والقلب، ولكن الرأي منقسم حول ما إذا كانت هذه الأدوية تفتح الباب أمام الفيروس أو توفر الحماية ضده. هل أدوية ارتفاع ضغط الدم تنقذك أم تؤذيك؟ هل أدوية ارتفاع ضغط الدم تنقذك أم تؤذيك؟ يقول باحثون من مركز جونز هوبكنز لسلامة الأدوية والفعالية في بالتيمور، إن أدوية ارتفاع ضغط الدم قد تزيد من وجود إنزيم ACE2 ، الذي ينتج هرمونات تخفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية. Advertisements

يستهدف COVID-19 أيضًا نفس الأنزيم ACE2 ويتحكم في الإنزيم ويخترق الخلايا، ووفقا للباحثين ، إذا كان هناك المزيد من الإنزيمات ، فهناك المزيد من الأهداف للفيروس، مما يزيد من فرص الإصابة والمضاعفات.

ووفقا للتقارير فأن ما يقرب من 72 % من جميع مرضى COVID-19 الذين دخلوا المستشفى والذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وما يقلق الخبراء أن الأدوية قد تكون السبب فى تسريع اختراق الفيروس للخلايا ، وليس الحالة الطبية نفسها ، ومع ذلك ، فإنهم يسارعون أيضًا إلى الإشارة إلى أنه يجب إجراء المزيد من البحث حول هذا الموضوع قبل أن يقال أي شيء بشكل قاطع، لأنه حتى الآن لا يُعرف الكثير عن كيفية تأثير الفيروس على الجسم أو المسارات التي يستخدمها للوصول إلى القلب والرئتين.



تحذير من الأطباء بعدم التوقف عن أدوية ضغط الدم هذا الجدل حول ما إذا كانت أدوية ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لـ COVID-19 جعل العديد من المرضى قلقين من تناول أدويتهم. تحذير من الأطباء بعدم التوقف عن أدوية ضغط الدم هذا الجدل حول ما إذا كانت أدوية ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لـ COVID-19 جعل العديد من المرضى قلقين من تناول أدويتهم.

ولكن حذر الخبراء من أنه حتى يتم إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا الأمر ، يجب على المرضى الاستمرار في تناول الأدوية الموصوفة لهم، إلا إذا طلب الطبيب ذلك على وجه التحديد.





نصائح للسيطرة على مستويات ضغط الدمتشمل الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم الصداع والرؤية الضبابية وضيق التنفس والدوخة والقيء والخفقان.