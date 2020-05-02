الخليج 365السبت 2020/5/2 08:30 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المغرب، السبت، تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4729 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 34638 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 173 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 173 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1256 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل حالتي وفاة و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.