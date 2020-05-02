المغرب يسجل حالتي وفاة و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن المغرب، السبت، تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4729 حالة.



وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 34638 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 173 حالة.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 173 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1256 حالة.