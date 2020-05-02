كيف تفرقين بين أعراض الدورة الشهرية والحمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني السيدات من بعض الأعراض قبل الدورة الشهرية بأسبوع وتسمى هذه الأعراض بمتلازمة ما قبل الحيض، وتتشابه أعراضها مع أعراض الحمل المبكر.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة كيفية التفريق بين أعراض الدورة الشهرية والحمل وعن الاختلافات الدقيقة بينهما.

التعب

يعد التعب من الأمور الشائعة قبل بدء الدورة الشهرية، ويختفي هذا التعب تدريجيا فور بدء الدورة الشهرية، وخلال الفترة الأولى من الحمل تشعر السيدة بتعب أكثر وضوحا من تعب الدورة الشهرية وذلك بسبب ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون، ويكون التعب شديدا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وقد يستمر طوال فترة الحمل.

ألم الثدي

يكون ألم الثدي عادةً قبل موعد الدورة الشهرية مباشرةً وخلالها، ويكون الألم في المناطق الخارجية ويتراوح ما بين الخفيف إلى شديد إلى أنه يتحسن خلال الدورة الشهرية ويخف بعدها، ويكون الألم أكثر حدة عند النساء في سن الإنجاب.

أما في بداية الحمل فتشعر السيدة بألم عند لمس الثدي، وقد تشعر بتورم خلال أول أسبوعي حمل، قد يستمر أطول عند بعض السيدات وذلك بسبب ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون مع الحمل.

الغثيان

تعاني السيدة قبل الدورة الشهرية وخلالها من بعض المشاكل الهضمية، ونادرا ما تصل إلى مرحلة الغثيان أو القيء، أما في الحمل فيعد الغثيان من أكثر العلامات المعروفة والدالة على بداية الحمل، وعادةً ما تبدأ نوبات الغثيان خلال الشهر الأول من الحمل، وقد تشعر به خلال الصباح أو في أي وقت من اليوم.

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النزيف

لا تصاب السيدات بنزيف قبل الدورة الشهرية، ولا ترى بقع دم إلا وقت الدورة الشهرية، ويستمر تدفق الدم من 5 أيام إلى أسبوع.

أما بالنسبة لبعض السيدات فإن النزيف الخفيف أو بقع الدم تكون علامة مبكرة على الحمل لديهن، ويحدث ذلك عادةً بعد 10 إلى 14 يومًا من الحمل، ويستمر ليوم أو يومين فقط.

التشنج

تشعر بعض السيدات اللواتي يعانين من عسر الطمث من تقلصات قبل الدورة الشهرية بـ 24 إلى 48 ساعة، وتختفي هذه التقلصات تدريجيا خلال فترة الدورة الشهرية.

ويختلف ذلك خلال الفترة الأولى من الحمل؛ إذ تشعر السيدة بتقلصات خفيفة أو متوسطة مثل تقلصات الدورة الشهرية إلا أنها تكون أسفل المعدة أو أسفل الظهر.

لذلك عليكِ الانتباه لهذه الأمور البسيطة ومعرفة سبب هذه الأعراض، فإذا كانت أعراض حمل فعليكِ زيارة الطبيب في أسرع وقت للحصول على رعاية صحية مناسبة، ويمكنكِ إجراء اختبار حمل منزلي للتأكد من حملك.