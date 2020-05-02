تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الباستا فلورا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب (منخل)

- البيض : 2 حبة

- سكر : نصف كوب

- الزبدة : ثلثان الكوب (طرية)

- مربى الفراولة : كوب (أو النوع المفضل)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي الطحين والبيكنج باودر في وعاء.

اخفقي الزبدة بواسطة الخفاق الكهربائي في وعاء كبير، وأضيفي إليها السكر مع الاستمرار بالخفق.

أضيفي البيض والفانيليا، ثم خليط الطحين والبيكنج باودر تدريجياً حتى تحصلي على عجينة متجانسة الليونة.

قسّمي العجينة إلى ثلثين وثلث.

افردي الثلثين في قعر صينية مغلفة بورق الشمع، وادهني سطحها بالمربى.

استخدمي الثلث الأخير من العجينة في تزيين الصينية، وذلك بعمل خطوط طولية وعرضية من العجين لتحصلي على شكل مربعات.

اخبزي الصينية في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل التفاح والفراولة

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