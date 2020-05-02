تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحمضيات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لبن زبادي : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- عصير البرتقال : ربع كوب

- عصير الليمون : ربع كوب

- برش ليمون : نصف ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة) الطريقة: سخني الفرن على درجة حرارة 180.

في محضرة الطعام اخفقي البيض والسكر والفانيليا.

صبي الزيت النباتي على المكونات واخفقي. ثم أضيفي اللبن الزبادي والبيكنج صودا واخفقي من جديد.

اخلطي رشة الملح والبيكنج باودر مع الطحين وأضيفيه بالتدريج على مزيج البيض مع الخفق، مع إضافة برش الليمون والبرتقال.

جهزي قالب الكيك بدهنه بالطحين والزيت، وصبي خليط الكيك فيه.

أدخلي القالب للفرن المحمى مدة 40 دقيقة أو حتى التأكد من النضوح.

بعد انتهاء الوقت، أخرجي القالب من الفرن واتركيه يبرد تماماً.

زيني قالب الكيك بشرائح من الليمون والبرتقال والسكر البودرة أو بحسب الرغبة.

قدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك السميد بالبرتقال

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