تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك القرفة بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب ونصف (منخل)

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- البيض : 4 حبات

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- لبن زبادي : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : كوب الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الطحين مع الكاكاو والقرفة والبيكنج باودر والبيكنج صودا في وعاء.

اخفقي الزيت والسكر والبيض والفانيلا في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط كريمياً وهشاً.

أضيفي خليط الطحين بالتناوب مع اللبن الزبادي واخفقي حتى تتجانس المكونات.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه للفرن من 40 – 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من القالب واتركيه ليبرد 15 دقيقة ثم انقليه إلى طبق التقديم.

قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى لفائف القرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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