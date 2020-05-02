تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عيش السرايا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سكر : كوب

- الماء : 2 كوب

- ماء الزهر : ملعقة صغيرة

- خبز التوست : حسب الرغبة (محمص)

- القشطة : كوب

- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: ضعي السكر في قدر على النار وابدأي بالتحريك حتى يبدأ بالذوبان، صبي الماء وحركي جيداً حتى تتجانس المكونات ويذوب السكر بالماء جيداً.

صبي ماء الزهر.

وزعي خبز التوست المحمص في أكواب التقديم، وصبي من مزيج السكر والماء فوقه، وحركيه حتى تتأكدي من أنه تشرّب الشراب.

زيني بالقشطة والفستق الحلبي بحسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القطايف بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بالفستق

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