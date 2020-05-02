تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة اللوتس

المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذابة)

- عجينة الكنافة الشعر : 250 غراماً

- بسكويت : نصف كوب (لوتس مفتت)

- الزبدة : 2 كوب (اللوتس) الطريقة: ضعي الكنافة في 2 صينية فرن مناسبة الحجم وأضيفي الزبدة واخلطيها جيداً مع الكنافة ثم أدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

ذوبي زبدة اللوتس في المايكرويف حتى تصبح ناعمة و طرية.

ضعي زبدة اللوتس فوق الكنافة في الصينية ثم ضعي فوقها الكنافة في الصينية الثانية.

وزعي على وجه الكنافة زبدة اللوتس للتزيين ورشي بسكويت اللوتس المطحون وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت إيطالي برقائق الشوكولاتة والجوز

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