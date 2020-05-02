القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- سميد ناعم : كوب
- التمر : كوب (منزوع النواه)
- سكر : نصف كوب
- البيض : 1 حبة
- حليب بودرة : ربع كوب
- الماء : ثلاث أرباع الكوب
- القشطة : علبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة
- الطحينية : قليل (لدهن صينية الفرن)
- قطر : حسب الرغبة
- جوز الهند : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)
الطريقة:
في إبريق الخلاط الكهربائي، صبي الزيت، ثم أضيفي السكر، والحليب البودرة، والقشطة، والتمر، والماء، والبيض، والفانيلا، والقرفة، والهيل، واخلطي المكونات جيداً.
صبي الخليط في وعاء الخلط.
اخلطي البيكنج باودر مع السميد، وأضيفيهم لخليط التمر، وحركي المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.
ادهني صينية الفرن بالطحينية، وصبي فيها خليط البسبوسة.
أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 30 دقيقة، أو حتى النضوج، وحمري الوجه.
سقّي البسبوسة الساخنة بالقطر بدرجة حرارة الغرفة، وزيني بجوز الهند المحمص أو بحسب الرغبة.
قدميها دافئة أو باردة.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الحليب التركية
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القطايف بالقشطة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة التمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.