تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة التمر

المقادير

- سميد ناعم : كوب

- التمر : كوب (منزوع النواه)

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- حليب بودرة : ربع كوب

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- القشطة : علبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الطحينية : قليل (لدهن صينية الفرن)

- قطر : حسب الرغبة

- جوز الهند : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

الطريقة:

في إبريق الخلاط الكهربائي، صبي الزيت، ثم أضيفي السكر، والحليب البودرة، والقشطة، والتمر، والماء، والبيض، والفانيلا، والقرفة، والهيل، واخلطي المكونات جيداً.

صبي الخليط في وعاء الخلط.

اخلطي البيكنج باودر مع السميد، وأضيفيهم لخليط التمر، وحركي المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ادهني صينية الفرن بالطحينية، وصبي فيها خليط البسبوسة.

أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 30 دقيقة، أو حتى النضوج، وحمري الوجه.

سقّي البسبوسة الساخنة بالقطر بدرجة حرارة الغرفة، وزيني بجوز الهند المحمص أو بحسب الرغبة.

قدميها دافئة أو باردة.

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