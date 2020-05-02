تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمرية اللوتس

المقادير

- التمر : 500 غراماً (منزوع النوى ومعجون)

- بسكويت : كوب (بسكويت اللوتس)

- الزبدة : ربع كوب (زبدة اللوتس) الطريقة: اخلطي التمر مع بسكويت اللوتس جيداً.

أضيفي زبدة اللوتس واعجني حتى تتجانس المكونات.

شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها على صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها للثلاجة لمدة ساعة.

ازيلي التمرية من الثلاجة وضعي الكرات في طبق التقديم وقدميها.

اقتراح للتقديم ذوبي كمية من زبدة اللوتس حتى تصبح كريمية وناعمة ووزعيها على الكرات حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المقروطة بالتمر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت إيطالي برقائق الشوكولاتة والجوز

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