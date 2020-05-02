تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القطايف بالقشطة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للقطر : الماء : كوب

سكر : 2 كوب

عصير الليمون : ملعقة كبيرة - القطايف : حسب الحاجة

- القشطة : علبة

- فستق حلبي : ربع كوب

- الزيت : غزير (للقلي) الطريقة: Advertisements لتحضير القطر: صبي الماء في قدر صغير على النار، وأضيفي السكر، وحركي قليلاً، واتركي المزيج حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون، واتركي القطر حتى يتسبك، واتركيه جانباً حتى يبرد.

احشي حبات عجينة القطايف بالقشطة، وأضيفي الفستق الحلبي.

أغلقي القطايف على الحشوة جيداً.

سخني زيت غزير في مقلاة على النار، واقلي حبات القطايف من الجهتين حتى تتحمر.

أخرجي حبات القطايف من المقلاة وضعيها فوراً في القطر البارد.

ضعي حبات القطايف في طبق التقديم وقدميها ساخنة أو دافئة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليالي لبنان بالقشطة

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