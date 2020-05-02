تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك السميد بالبرتقال

المقادير

- مقادير الصوص :

عصير البرتقال : كوب

الماء : كوب

برش البرتقال : ملعقة كبيرة

سكر : نصف كوب

- مقادير الكيك :

سكر : كوب

الزيت النباتي : كوب

حليب : كوب

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

سميد ناعم : 2 كوب

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة كبيرة

الطريقة:

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اخفقي البيض والسكر والحليب والزيت والبيكينج باودر جيداً في وعاء حتى يتجانس الخليط.

أضيفي السميد واعجني جيداً.

ادهني صينية مناسبة للفرن بالقليل من الزيت ورشة طحين ثم اسكبي خليط الكيك فيها وأدخليها الفرن على حرارة 180 لمدة 30 -35 دقيقة حتى تنضج.

لتحضيرصوص البرتقال: اخلطي كوب الماء والسكر في قدر على نار متوسطة حتى يذوب مع التقليب المستمر ثم ارفعيه على النار واستمري في التقليب، حتى يتماسك قوام المزيج ثم أضيفي بشر البرتقال وحركي.

أضيفي إلى المزيج عصير البرتقال وقلبي جيداً حتى تختلط المكونات وتغلي ثم ازيلي القدر عن النار واتركيه ليبرد.

بعد أن تنضج الكيكة صبي عليها صوص البرتقال المحضر واتركيها لتبرد قليلاً وقطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

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