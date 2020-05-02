تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان محشو باللحم بالفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- طماطم : 2 حبة (مفرومة ناعم)

- عصير طماطم : نصف كوب

- الفلفل الحار : 2 قرن (اختياري)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الباذنجان : 6 حبات (طولي ومتوسط الحجم) الطريقة: ضعي اللحم في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل والفلفل الأسود وقلبي حتى ينضج.

أضيفي الطماطم واتركي المزيج لمدة 10 دقائق ثم تبلي بالملح واتركيه حتى ينشف الماء.

قطعي الباذنجان بالنصف بشكل طولي وازيلي القليل من اللب.

وزعي اللحم المفروم بالبصل والطماطم والفلفل الحار وضعي الباذنجان بطبق فرن مدهون بالزيت ووزعي عصير الطماطم في الطبق.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 190 ثم حمري الوجه وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالطماطم المجففة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان باللحم

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