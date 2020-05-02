تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مشخول بالدجاج

المقادير

- لتحضير الأرز : أرز بسمتي : 3 اكواب

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

الماء : حسب الحاجة - لتحضير الدجاج : بهارات خليجية : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

الدجاج : 1 كيلو (مقطّع إلى قطع صغيرة)

البصل : 1 حبة (مقطّع إلى أرباع)

القرفة : عود

مستكة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الماء : حسب الحاجة

هيل : ملعقة صغيرة (مطحون) - البطاطس : 3 حبات (مقطّعة إلى دوائر، مسلوقة ثمّ مقليّة)

- البصل : 2 حبة (مقطّع إلى شرائح)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الزعفران : ملعقة صغيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة (مطحون) الطريقة: 1- في مقلاة، حمّي 3 ملاعق كبيرة من الزيت وضعي البصل واتركيه حتى يحمرّ جيداً. اتركي البصل جانباً. 2- لتحضير الدجاج: في مقلاة أخرى، ضعي الزيت وقلّي الدجاج حتى ينضج. 3- في قدر، ضعي قطع الدجاج المقليّة ثمّ غمّريها بالماء وضعي القرفة والبصل والمستكة والبهارات الخليجية والملح والهيل المطحون واسلقي الدجاج. 4- لتحضير الأرز: في قدر آخر، ضعي الماء على النار مع الملح والزيت. 5- عندما يغلي الماء، ضعي الأرز واتركيه على النار حوالي 10 دقائق. Advertisements 6- لتحضير المشخول: في قدر كبير، ضعي البصل المقلي في القعر. 7- أضيفي نصف كمية الأرز. 8- في وعاء صغير، اخلطي الزعفران مع ماء الورد والهيل المطحون. 9- اسكبي ملعقتين كبيرتين من مزيج الزعفران فوق طبقة الأرز. 10- صفّي قطع الدجاج فوق الأرز ثمّ دوائر البطاطا. 11- أضيفي كمية الأرز المتبقية ثمّ ملعقتين كبيرتين من مزيج الزعفران. 12- غطّي القدر وضعيه على نار خفيفة لـ15 دقيقة. 13- اقلبي محتوى القدر على طبق التقديم وقدّميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز البخاري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج بحليب جوز الهند

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