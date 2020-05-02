تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية البطاطس باللحم والخضار

المقادير

- لتحضير اللحم المفروم :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ربع كوب

البصل : نصف حبة (مفروم)

لحم مفروم : 500 غراماً

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

فليفلة ملونة : كوب (مقطعة)

الفطر : كوب

الذرة : نصف كوب

بازيلاء وجزر : نصف كوب

خلطة البشاميل : نصف كوب (جاهزة)

- لتحضير البطاطس :

البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مسلوقة)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الزبدة : مكعب

جبن موزاريلا : نصف كوب

بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

- للوجه :

خلطة البشاميل : كوب ونصف (جاهزة)

جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

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الطريقة:

لتحضير اللحم المفروم: ذوبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي معها الزيت، والبصل، وقلبيه قليلاً، ثم أضيفي اللحم المفروم، وحركي جيداً، أضيفي الملح، والفلفل الأسود وقلبي حتى تتوزع البهارات.

أضيفي الفليفلة الملونة، والفطر، والذرة، والبازيلاء والجزر، وحركي.

صبي نصف كوب من خلطة البشاميل الجاهزة، واتركي اللحم والخضار حتى تنضج.

لتحضير البطاطس: ضعي البطاطس المسلوقة بوعاء الخلط، وأضيفي الملح، والفلفل الأسود واهرسيها جيداً.

أضيفي الزبدة وجبن الموزاريلا واهرسي مرة أخرى، ثم أضيفي البقسماط واعجني حتى يتشكل لديك خليط متجانس القوام.

وزعي اللحم المفروم بقاع طبق الفرن البايركس.

شكلي من البطاطس المهروسة كرات وصفيها فوق طبقة اللحم.

صبي خليط البشاميل الجاهز على وجه الطبق، ووزعي جبن الموزاريلا المبشور.

أدخلي الصينية للفرن المحمى على درجة حرارة 180 مدة 25 دقيقة، وحمري الوجه.

قدميها ساخنة.

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