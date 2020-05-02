أطعمة أساسية للحماية من أمراض القولون.. تعرف عليها

السبت 2 مايو 2020

صورة أرشيفية

في وقت يعتقد البعض أن ظهور بعض الآلام في منطقة البطن والقولون ليست بالضرورة أمرا خطيرا، فإن الأطباء يقولون إن التهابات أو عدوى القولون تعد من المشاكل الصحية الخطيرة ويمكن أن يصل خطرها إلى الوفاة.



ويعد نجم بوليوود الراحل "عرفان خان" من ضحايا عدوى القولون، فبالإضافة إلى معاناته الطويلة مع الأورام العصبية الصماوية، كانت العدوى الحادة في القولون من بين أسباب وفاته.

ومع ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القولون، نشرت صحيفة "تايمز أوف انديا" أنواع أطعمة تساعد في الحماية من هذا المرض:

البابايا تعد البابايا من الأطعمة الفعالة للغاية، فيما يتعلق بمشاكل المعدة والأمعاء، وعادة ما يُنصح بها للذين يعانون من الإمساك أو من مشكلة في الجهاز الهضمي، وذلك بفضل ثرائها بمواد وأنزيمات تساعد في تطهير وتنقية القولون والحفاظ على صحته.

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المانجو من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، ولكن قلما من يعلم فعاليتها في الحماية من خطر عدوى القولون، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف يحتاجها الجسم وتعمل على تعزيز عملية الهضم والحفاظ على صحة القولون وحمايته من الاضطرابات.

بذور الكتان تتميز بذور الكتان بثرائها بالعناصر المغذية والألياف، وفعاليتها في تعزيز صحة القولون، خاصة أنها تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتعزز عملية الهضم، جنبا إلى جنب مع المساعدة في التخلص من أي سموم في القولون ومنع إصابة الأمعاء بالعدوى.

التفاح من بين فوائد التفاح العديدة، قدرته العالية في الحماية من عدوى القولون، بفضل احتوائه على خصائص مضادة للسرطان ومستويات عالية من الألياف، مما يساعد في الحماية من العدوى بجانب تطهير القولون من أي سموم.

القرنفل يأتي القرنفل من بين المكونات التي يُنصح باستهلاكها للحماية من العدوى، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة وخصائص تقضي على البكتيريا وتحمي من السرطان، كما يساعد اضافته إلى النظام الغذائي في التخلص من السموم في القولون بالإضافة إلى منع الإصابة بقرحة المعدة.

بذور القرع بجانب ما ذُكر أعلاه، يُنصح أيضا بتناول بذور القرع، إذ تتميز بقدرة عالية في منع عدوى القولون والحفاظ على صحة الأمعاء وتطهيرها بفضل ثرائها بمضادات الأكسدة، كما تعزز بذور القرع من صحة المثانة.