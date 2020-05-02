ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا وشفاء 4 حالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 - جهاد الخطيب السبت 2020/5/2 07:33 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/2 07:33 م بتوقيت أبوظبي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، السبت، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز، خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه تم إجراء الفحص المختبري لـ58 عينة، وتبين خلوها من الفيروس.

وأشار المركز الليبي إلى ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 63 شخصا و3 وفيات، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية استمرار حظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة 6 مساء إلى 7 صباحا.

وقالت اللجنة إنه تقرر استمرار غلق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها، وتوجيه شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير إنترنت مجاني أو تخفيض الأسعار لمساعدة المواطنين على البقاء في المنازل.

وسجلت ليبيا أولى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.



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