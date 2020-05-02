تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برياني دجاج هندي بالروب

المقادير

- مقادير الدجاج :

الدجاج : دجاجتان (منظفة ومقطعة)

الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة

الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (مطحون)

الكزبرة : ملعقة صغيرة (مجففة ومطحونة)

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

هيل : 3 حبات

القرنفل : 3 حبات

النعناع : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

القرفة : عود

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

لبن زبادي : كوب

- مقادير أرز البرياني :

الكمون : ملعقة صغيرة (حبّ)

فلفل أسود : 4 حبات (كامل)

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

سمن : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

أرز بسمتي : 4 اكواب (مغسول ومنقوع)

الماء : 6 اكواب

البصل الأخضر : 3 عود (مفروم)

الفلفل الحار : قرن (مفروم)

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم شرائح)

كاجو : ربع كوب (محمص / للتزيين)

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الطريقة:

لتحضير تتبيلة الدجاج: في وعاء، ضعي قطع الدجاج.

أضيفي الكركم والملح والفلفل الأحمر الحار والكزبرة البودرة والزنجبيل وحبوب الهيل والقرفة والقرنفل والفلفل الأسود والنعناع والكزبرة الخضراء واللبن الزبادي.

اخلطي القطع مع التوابل حتى تتغطى بالكامل.

غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لـمدة ساعة على الأقل.

لتحضير البرياني: في قدر، ضعي الماء.

أضيفي الكمون الحبّ وحبوب الفلفل الأسود وملعقتين صغيرتين من الزيت والكركم والملح.

اخلطي وضعي القدر على النار حتى الغليان.

أضيفي الأرز البسمتي المُصفى.

غطّي القدر واتركيه على نار هادئة لـ15 دقيقة أو حتى تنضج حبات الأرز.

في قدر، سخني الزيت و السمن وأضيفي البصل والفلفل الحار وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر البصل ويصبح ذهبي اللون.

أضيفي قطع الدجاج (مع التتبيلة)، اخلطي ثم غطيّ القدر لـ25 دقيقة مع تقليب الدجاج من وقت لآخر كي لا يلتصق ويكتسب لوناً ذهبياً من كافة الجهات.

قدّمي الدجاج إلى جانب الأرز وزيني بالكاجو المحمص

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