تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا باللحمة

المقادير

- لوبياء : 1 كيلو (خضراء منظفة ومغسولة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم راس عصفور : 500 غراماً

- الثوم : فصّان (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : 2 كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الطريقة:

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي اللحم وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر ويصبح بني اللون.

أضيفي اللوبيا وقلبي لمدة 5 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم وقلبي لمدة 3 دقائق ثم أضيفي الماء.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج اللحم مع اللوبيا وتتسبك الصلصة ويتناقص حجمها.

اسكبي اللوبيا واللحم في طبق التقديم وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخبز المحمص حسب الرغبة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ