تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبة باللبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لبن زبادي : 500 غراماً

- النشاء : ملعقة كبيرة

- الماء : لتر ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- برغل : 500 غراماً (بني ناعم)

- اللحم : 500 غراماً (هبرة بدون دهون)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: لتحضير الكبة: انقعي البرغل البني الناعم في قدر بالماء واتركيه لمدة ساعتين ثم صفيه واعصريه جيداً.

أضيفي اللحم الهبرة والملح والفلفل والكمون واخلطي المزيج بفرامة اللحمة حتى تتجانس المكونات وتصبح مثل العجين.

غطي عجينة الكبة وأدخليها للثلاجة لمدة نصف ساعة.

لتحضير الحشوة: ضعي اللحم المفروم في مقلاة واسعة وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي الزيت والبصل المفروم والملح والبهارات المشكلة وقلبي حتى تذبل البصلة وتصبح طرية وينضج اللحم.

اصنعي كرات من عجينة الكبة واحشيها وشكليها (يمكنك استخدام ماء مخلوط بالقليل من النشا لترتيب شكل حبة الكبة).

سخني زيت غزير في مقلاة عميقة واقلي الكبة حتى تتحمر ثم ضعيها في طبق على ورق المطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد.

لتحضير اللبن الزبادي: اخلطي اللبن بالخفاقة مع النشا والملح وضعي المزيج في قدر على نار متوسطة إلى خفيفة حتى يبدأ مزيج اللبن بالغليان.

أضيفي الثوم المهروس والكبة واتركي المزيج يغلي على النار لمدة 10 دقائق.

أضيفي الكزبرة الخضراء واسكبي الكبة باللبن في طبق التقديم وقدميها ساخنة مع الأرز. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ باللحم المفروم

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