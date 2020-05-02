تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب السلطان التركي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير البشاميل : الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

طحين : 4 ملاعق كبيرة

حليب : ليتر

ملح : نصف ملعقة صغيرة - صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مقطع مكعبات صغيرة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم مكعبات مقلية)

- ملح : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البازيلاء : كوب (مجمدة) الطريقة: Advertisements ضعي الدجاج مع الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي لمدة 10 دقائق.

أضيفي الملح والفلفل والبابريكا وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي معجون الطماطم والبازيلا وقلبي جيداً.

أضيفي الباذنجان المقلي وربع كوب ماء واتركي المزيج حتى ينضج الدجاج وتتسبك الصلصة.

اخلطي الزبدة والطحين في قدر على نار متوسطة حتى يتحمص الطحين ويصبح المزيج مثل العجين.

أضيفي الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالخفق وخففي النار وحركي حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح ناعماً وكريمياً.

تبلي البشاميل بالملح.

ضعي خليط الدجاج والباذنجان والصلصة والبازيلا في طبق الفرن ثم وزعي خليط البشاميل فوقه وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تتسبك المكونات معاً ويتحمر وجه الطبق.

قدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الخضار حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضيرطاجن المكرونة بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا

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