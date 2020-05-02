إندونيسيا تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت إندونيسيا 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 10843 حالة. وأكد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 831 وفاة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من المرض زاد 74 شخصًا ليصل الإجمالي إلى 1665 شخصًا، في حين أجريت الفحوصات لأكثر من 79800 شخص. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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