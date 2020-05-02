سجّلت السلطات الصحية الهولندية اليوم 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات إلى 40236. وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 إلى 4987. قد يهمك ايضاً: أول تجربة لعقار محتمل لـ "كورونا" تُظهر فشله في نتائج أُعلنت عن طريق الخطأ الأطباء الصينيون يكتشفون طريقة للحماية من وباء "كورونا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات بكورونا في هولندا تتجاوز 40 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.