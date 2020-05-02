شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب أشعة الرنين المغناطيسى على الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يطلب طبيبك أشعة الرنين المغناطيسي أو MRI إذا كان لديك ألم أو ضعف أو تورم حول ركبتك، ويساعد هذا الاختبار طبيبك في معرفة السبب المحتمل لأعراضك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز استخدامات أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة، وفقاً لموقع "webmd".



الرنين على الركبة

استخدامات أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة

وأشعة الرنين المغناطيسي هي نوع من الفحوصات يستخدم مجالًا مغناطيسيًا وموجات راديو وجهاز كمبيوتر لإنشاء صور تفصيلية لداخل جسمك.

وعلى عكس الأشعة السينية، التي تلتقط صورًا لعظامك، يتيح التصوير بالرنين المغناطيسي للركبة لطبيبك رؤية عظامك، والغضاريف والأوتار والأربطة والعضلات وحتى بعض الأوعية الدموية.

يمكن أن يظهر الاختبار مجموعة من المشاكل الصحية في الركبة، بما في ذلك:

-غضروف تالف.

-أوتار أو أربطة ممزقة.

-كسور العظام.

مشاكل في العمود الفقري.

-الالتهابات.

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- الأورام.

-قد يطلب طبيبك أيضًا التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى جراحة في الركبة، أو لمعرفة مدى جودة الشفاء بعد الجراحة.

نصائح قبل إجراء الرنين المغناطيسي للركبة

التصوير بالرنين المغناطيسي آمن بالنسبة لمعظم الناس ولكن ضع هذه المخاوف في الاعتبار:

-رهاب الأماكن المغلقة: أخبر طبيبك إذا كان لديك خوف من الأماكن الضيق، قد تحتاج إلى تناول الدواء قبل الاختبار لتهدئة قلقك.

-الحمل: أخبر طبيبك إذا كانت هناك فرصة للحمل، على الرغم من أن التصوير بالرنين المغناطيسي يعتبر آمنًا للنساء الحوامل، إلا أنه لا يوصى به عادةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

-رد الفعل التحسسي: إذا حصلت على صبغة التباين قبل الفحص، فهناك خطر ضئيل بأنك قد يكون لديك رد فعل تحسسي، يمكن لفريقك الطبي علاجها بسرعة بالأدوية ، لذلك تأكد من إخبار الطبيب أو فني التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان لديك أي أعراض حساسية، مثل الحكة ، أو طفح جلدي ، أو صعوبة في التنفس ، أو تغير في ضربات قلبك.

-يجب عدم ارتداء المعادن أثناء الفحص، يمكن أن تتداخل مع المجال المغناطيسي للجهاز، لذا تأكد من إزالة أي عناصر بالمعدن قبل الاختبار ، مثل: المجوهرات، دبابيس الشعر، الساعات، نظارة طبية.

إذا كان لديك معدن داخل جسمك، مثل المسامير أو الأجهزة الطبية ، فتأكد من إخبار طبيبك أو التقني عن ذلك قبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، لا يزال بإمكانك الحصول على الاختبار، ولكن هناك بعض أنواع الغرسات المعدنية التي تعني أنه لا يجب إجراء الاختبار:

-غرسة القوقعة الصناعية.

-معظم أجهزة تنظيم ضربات القلب .

-بعض أنواع المشابك المعدنية، مثل تلك التي تعالج تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.