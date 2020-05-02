شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:20 مساءً, 2 مايو 2020 م المناطق _ حفر الباطن أقامت المديرية العامة الصحية بحفر الباطن بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين في الأقسام غير الحرجة لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى مهارات التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي ومكافحة العدوى ، حيث استفاد من البرامج 25 طبيباً ، ويقوم البرنامج على التدريب النظري عبر بوابة التعلم بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، كما ينفذ التدريب العملي بمركز المهارات الفنية والمحاكاة بالمنطقة من خلال مدربين مختصين ويهدف البرنامج إلى تعريفهم بكيفية التعامل مع الحالات المصابة والإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أي مرض معدي لا سمح الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.