كورونا في أفريقيا.. 1689 وفاة و40746 إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 - أديس أبابا السبت 2020/5/2 03:16 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/2 03:16 م بتوقيت أبوظبي

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، أن عدد الوفيات في القارة السمراء بسبب فيروس كورونا وصل إلى 1689 حالة وفاة في 53 دولة من أصل 55 دولة أفريقية.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا بلغت 40 ألفاً و746 حالة، فيما سجلت حالات التعافي 13383 حالة، مشيراً إلى أن الوباء وصل لجميع الأقاليم الأفريقية الـ5.

وأوضح البيان اليومي للمركز أنه تم تسجيل 1075 حالة وفاة شمال القارة، و130 حالة في جنوبها، و111 حالة في الشرق، و259 حالة في الغرب، فيما سجل وسط القارة 114 حالة وفاة.

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