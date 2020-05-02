ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٢٤٦٩ في أفغانستان

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى ٢٤٦٩ حالة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار أن ارتفاع الحصيلة جاء بعد تسجيل ١٧٩ إصابة جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أن ٢٤٩ شخصًا من أفراد الطاقم الطبي أصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ٧٢ حالة.
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