إسبانيا تسجل 276 حالة وفاة و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت إسبانيا 276 حالة وفاة و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 25100 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 216582 حالة، بينما تماثل 117248 شخصا للشفاء. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" تعرَّف على مراحل صناعة اللقاحات والمدة المتوقعة للوصول للقاح ضد "كورنا"

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