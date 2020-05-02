بلجيكا تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة البلجيكية اليوم 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 7765 وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 485 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 49517 حالة، مؤكدة تعافي 319 شخصًا . قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" تعرَّف على مراحل صناعة اللقاحات والمدة المتوقعة للوصول للقاح ضد "كورنا"

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