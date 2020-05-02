الفلبين تسجل 156 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الفلبين 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و24 وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الفلبينية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 8929 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 603 حالة، مبينة أن 40 شخصًا تعافوا من المرض مما يرفع عدد المتعافين إلى 1124.

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