الكويت تسجل 242 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت وزارة الصحة الكويتية 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة. وقال المتحث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة، مبينًا أن حالات الوفاة الثلاث لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية والهندية والأردنية. قد يهمك أيضا: Advertisements إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا" الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

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