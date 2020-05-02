تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأشارت المنظمة في بيان إلى تسجيل حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع ثلاث حالات للعلاج من بين الحالات المصابة. قد يهمك أيضا: مدير منظمة الصحة العالمية يعلن أن جائحة "كورونا" سيبقى معنا لفترة طويلة أبرز 10 شائعات فنّدتها منظّمة الصحّة العالمية حول وباء "كورونا"

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