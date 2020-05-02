شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في ليبيا

سجّلت ليبيا 4 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد 58 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا.
وأشار المركز إلى أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء (حالة أساسية، و3 مخالطين).
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