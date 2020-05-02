نهاية مأساوية لاحتفال فتاة من كازخستان بانتهاء إغلاق وباء "كورونا"

يعيش ملايين الناس حول العالم فى حالة من الملل بسبب الإغلاق المفروض فى أغلب الدول بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، ما يجعل كثير من الناس يحلمون بأول شىء سيفعلونه بعد الخروج للشارع مجددًا بعد العزل المنزلى الطويل، خاصة وأن بعض الدول بدأت فى رفع الإغلاق مبكرًا بينما تستمر جهود البحث عن لقاح لمواجهة الفيروس التاجى.

واحتفالا برفع الإغلاق بسبب فيروس كورونا الجديد، خرجت امرأة من كازاخستان مع صديقها إلى متنزه طبيعى فى أنطاليا بتركيا، وذلك لالتقاط صور بجانب جرف مرتفع، إلا أن لحظة الاحتفال تلك تحولت لنهاية مأساوية.

وسقطت المرأة الكازاخية، أوليسيا سسبيتسينا، البالغة من العمر 31، عن جرف ارتفاعه حوالى 35 مترا، بينما كانت تستعد لالتقاط صور قرب الجرف فى متنزه دودان بأنطاليا التركية، بعد أسابيع من الإغلاق، وكانت أنطاليا قد رفعت الحظر عن التنقلات إثر إعلان أن الوضع بات آمنا للخروج، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق إثر تفشى فيروس كورونا فى تركيا.

وبحسب التقارير، فقد صعدت أوليسيا، التى كانت تعمل كمرشد سياحى فى المدينة على مدى السنوات الخمس الماضية، من فوق السياج الآمن فى المتنزه، واتخذت وضعية لالتقاط صورة على حافة الجرف أمام شلالات خلابة، قبل أن تنزلق على العشب، وتسقط عن ارتفاع ما يقرب من 35 مترا، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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وسارع صديقها، الذى كان يلتقط الصور لها، للاتصال بخدمات الطوارئ، التى سارعت بدورها لإخراج أوليسيا من الماء، حيث تم نقلها إلى مشرحة معهد الطب الشرعى فى أنطاليا لإجراء تشريح للجثة، وقالت السلطات فى أنطاليا، إن وفاة المرأة الكازاخية كانت حادثة مؤسفة، بحسب أحد أقاربها، الذى صرح لصحيفة ديلى ميل، بأن "أوليسيا كانت شخصا جميلا ومبهجا.. لقد حددت الأهداف وجعلتها تحدث".

وكانت أوليسيا قد كتبت فى حسابها على إنستجرام رسالة خاصة قالت فيها "سأعجب دائما بجمال الطبيعة التركية.. هذه هى جنتى"، وقد شهدت تركيا ما لا يقل عن 120 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، فيما سجلت أكثر من 3 آلاف حالة وفاة حتى مساء الخميس، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

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