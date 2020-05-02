ميغان ماركل تُقاضي صحيفة شعبية في بريطانيا انتهكت خصوصيتها

أسقطت المحكمة العليا في "لندن"، الجمعة، جزءًا من دعوى ميغان ماركل، دوقة ساسكس، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية، ضد دار "أسوشيتد نيوزبيبرز"، بعد نشر مقالات في صحيفة "ميل أون صنداي" التابعة لها في العام الاضي تشمل مقتطفات من خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل، حيث اتهمت "ماركل" الصحيفة بانتهاك خصوصيتها.

وتدور القضية حول مقالات نشرتها صحيفة "ميل أون صنداي" في فبراير شباط 2019 بشأن خلاف بين ميغان ووالدها، وفي جلسة النظر بالقضية الأسبوع الماضي، قال محامي الصحيفة إنه ينبغي إسقاط اتهام "ميل أون صنداي" بالتصرف بعدم أمانة وبأنها تسببت في خلاف عائلي، ونفذت مخططا يستهدف دوقة ساسكس بنشر قصص "مهينة وكاذبة"، حيث قال القاضي مارك واربي في حكمه "أؤيد إسقاط جميع الاتهامات الثلاثة".

وأعلن هاري وميغان الأسبوع الماضي أنه "لن يكون لهما أي نوع من التعامل" مع أربع من أكبر الصحف الشعبية البريطانية ومنها "ديلي ميل"، واتهماها بأنها تقدم تغطية خاطئة وهجومية، فيما يقول محامو ماركل إن نشر الخطاب الذي كتبته في أغسطس 2018 هو سوء استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق ملكيتها وطالبوا بتعويض.

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