شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يتوصلون لمضاد حيوي جديد لعدوى الالتهاب الرئوي المرتبطة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة إلى أن مضادًا حيويًا جديدًا تم تطويره لمكافحة عدوى الرئة "الخارقة" يمكن استخدامه لعلاج الالتهاب الرئوي المرتبط بمرض فيروس كورونا، حيث أظهر الباحثون أن الدواء يمكن أن يكافح بنجاح التهابات الرئة المميتة في الفئران وكذلك الخلايا البشرية التي تنمو في المختبر.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يمكن أن يساعد الدواء في إطالة عمر المصابين بالتليف الكيسي الذين هم عرضة للإصابة بالعدوى التي تؤثر على تنفسهم، كما أنه يوفر الأمل في خفض معدلات الوفيات المحتملة من الفيروس التاجي عن طريق إيقاف العدوى الثانوية من استعمار الممرات الهوائية للمرضى الذين يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعى .

الدواء القوي هو ما يسمى بـ "الببتيد الكاتيوني المضاد للميكروبات المهندسة" أو "eCAP" ، والذي يعمل عن طريق "التثقيب في" البكتيريا وبالتالي تدميرها، إنها نسخة اصطناعية وأكثر كفاءة من البروتينات المضادة للميكروبات التي تحدث بشكل طبيعي والتي تشكل خط الدفاع الأول ضد العدوى في البشر.

قال مؤلف الدراسة وعالم الأوبئة بيتر دي من جامعة بيتسبرج بنسلفانيا: "لقد فوجئنا وسعدنا للغاية، في البداية ، كنا متشككين وكررنا التجربة وكانت أقل سمية بعشرين مرة تجاه خلايا الدم الحمراء في مختبرنا، وعندما شاهدنا نتائج مماثلة في الفئران ، شعرنا بالحماس الشديد ".

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يتم إعطاء المركب عن طريق القصبة الهوائية لاستهداف التهابات الرئة ويعمل بشكل أفضل من المضادات الحيوية الحالية كملاذ أخير دون آثار جانبية.

تم بالفعل ترخيص الدواء للتجارب السريرية لقياس فعاليته ضد العدوى التي يمكن أن تتبع عمليات استبدال الركبة والورك.

في الاختبارات وجد أنه أقل سمية بكثير من WLBU2 العادي مما أسفر عن مقتل أقل من 1 في المائة من خلايا الدم الحمراء و 15 % من خلايا الدم البيضاء، كان هذا على الرغم من تعريض الباحثين لخلايا الدم لما يقرب من 25 مرة من المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها في العلاج.

قال مؤلف الدراسة “هذا التحسن في خفض السمية ، إلى جانب الاستقرار القوي للدواء الجديد ونشاطه ضد الجراثيم الخارقة دليل جيد على أن هذا المركب سيكون مناسبًا تمامًا للتطبيقات السريرية في علاج التهابات الجهاز التنفسي".

يستكشف الفريق التطبيق المحتمل لـ D8 في مرضى التليف الكيسي ، الذين يمكن تقصير حياتهم بشكل كبير بسبب التهابات الرئة المقاومة للأدوية.

كما أنهم يبحثون في استخدامه للمساعدة في مكافحة الالتهاب الرئوي المرتبط بوضع المريض على جهاز التنفس الصناعى والذي ظهر كعدوى ثانوية خطيرة وربما أكثر فتكًا في المرضى الذين يعانون من من فيروس كورونا.