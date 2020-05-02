شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات بريطانيا تبدأ علاج مئات المرضى بكورونا ببلازما الدم من المتعافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجدد الآمال فى تجربة العلاج ببلازما الدم من المتعافين التي بدأت الآن بالمستشفيات البريطانية، فى قدرة الأجسام المضادة في دم المرضى الذين تم شفاءهم أن تعزز جهاز المناعة للأشخاص المصابين.

ويعمل العلاج المستخدم من قرون، باستخدام الجزء السائل من الدم ، المعروف باسم بلازما النقاهة، حيث يتم حقن هذه البلازما الغنية بالأجسام المضادة في مرضى COVID-19 الذين يعانون من مرض شديد و يكافحون من أجل إنتاج أجسامهم المضادة الخاصة ، على أمل أن يساعد في إزالة الفيروس.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانية، فقد بدأ الأسبوع الماضي، هيئة الصحة البريطانية NHS في جمع الدم من الناجين ، بمن فيهم وزير الصحة مات هانكوك ، الذي أصيب بالفيروس في مارس، حيث يوجد حاليًا ما يكفي من البلازما لعلاج 143 مريضًا وستبدأ عمليات نقل الدم في غضون أسابيع ، وفقًا لرؤساء المستشفيات.



العلاج بالبلازما

وأوضح البيان أنه إذا أثبت العلاج فاعليته ، سيتم توسيع نطاق العلاج على الصعيد الوطني لتوفير ما يصل إلى 10000 وحدة في الأسبوع ، وهو ما يكفي لـ 5000 مريض.





كيفية التبرع بالبلازما تستغرق علمية التبرع حوالي 45 دقيقة ويقوم الأطباء بتصفية الدم من خلال جهاز لإزالة البلازما ، في عملية تعرف باسم فصل البلازما.

ويجب أن يكون اختبار المتبرعين إيجابيًا للمرض إما في المنزل أو في المستشفى، ولكن يجب أن يكون من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد شفائهم ، ومن الناحية المثالية يكون 29 يومًا.

تم استخدام العلاج الواعد ، الذي تم استخدامه لأول مرة منذ قرن في جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ، بالفعل في الصين والولايات المتحدة.

عندما يصاب شخص ما بالفيروس التاجي ، ينتج جهازه المناعي أجسامًا مضادة تهاجم الفيروس، حيث تتراكم الأجسام المضادة على مدى شهر ويتم تخزينها في البلازما ، وتكون جاهزة للإفراج عنها إذا دخل الفيروس إلى جسمها مرة أخرى.

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لا يوجد علاج للفيروس التاجي القاتل ويشارك الآلاف من المرضى في جميع أنحاء العالم في تجارب الأدوية الواعدة، ولكن الميزة الرئيسية للعلاج القائم على الدم هي أنه متاح على الفور ويعتمد فقط على سحب الدم من مريض سابق، كما أنها أرخص بكثير من تطوير دواء جديد ، والذي يكلف الملايين لإجراء التجارب والتنظيم قبل الإنتاج الضخم.

وتشكل البلازما حوالي 55 % من إجمالي حجم الدم وتوفر السائل لخلايا الدم الحمراء والبيضاء التي يتم نقلها حول الجسم، عن طريق حقن هذا في المرضى يمكن أن تزود أجسامهم بجرعة حيوية من المواد الحيوية تسمى الأجسام المضادة.

يمكن إنشاء الأجسام المضادة فقط من قبل الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل وتعلموا كيفية محاربة العدوى ، مثل SARS-CoV-2، وقد يكون أفضل أمل لمرضى COVID-19 بينما يعمل العلماء على تطوير علاجات جديدة ومحددة للمرض.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأجسام المضادة المستمدة من دم الناجين من COVID-19 تحسن من أعراض المرضى الذين يعانون من المرض الشديد.

وكان علماء في الصين قد أجروا الدراسة الأولية على العلاج بالبلازما وأكدوا أنه لم يلاحظ أي ردود فعل سلبية خطيرة بعد نقل البلازما النقاهة، حيث تلقى عشرة مرضى جرعة 200 مل من البلازما ، وقال الباحثون إن جميع الأعراض السريرية ، والتي شملت أيضًا الحمى والسعال ، تراجعت في غضون ثلاثة أيام.