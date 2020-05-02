شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبتكر ملابس طبية قابلة لإعادة الاستخدام لحل أزمة نقص معدات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت شركة أزياء بريطانية ملابس طبية يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى بعد أن تقوم المستشفيات بغسلها، ويظل الثوب الجراحي معقماً ونظيفاً من جديد، وهذا قد يساعد في حل أزمة نقص الملابس الوقائية للأطباء وطاقم التمريض بسبب فيروس كورونا، وكذلك ابتكر فريق آخر من العلماء البريطانيون أغطية وقائية يمكن إعادة استخدامها كبديل للكمامات الطبية.

ووفقاً لجريدة "الدايلي ميل" فإن الاختبارات تظهر أن الملابس الوقائية الطبية القابلة لإعادة الاستخدام، والتي ابتكرتها شركة ديفيد نيبر للملابس النسائية، تبقى معقمة ومقاومة للماء حتى بعد 100 عملية غسيل عند 73 درجة مئوية.

وتتوافق الملابس الطبية القابلة لإعادة الاستخدام مع أعلى معايير السلامة الأوروبية للوقاية من انتقال العوامل المعدية وسيتم تسليم أول 1000 منها إلى مستشفى محلي في ديربي ببريطانيا الأسبوع المقبل، مع إرسال آلاف آخرين إلى مستشفيات أخرى في الأسابيع المقبلة.

قال كريستوفر نيبر، الرئيس التنفيذي لشركة ديفيد نيبر: "في الوقت الحالي لدينا ما يكفي من القماش لصنع 12 ألف و 500 من الملابس الوقائية.

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وأضاف قائلاً إذا تم غسلها 100 مرة، فمن المحتمل أن توفر هيئة الصحة البريطانية NHS حوالي 1.25 مليون من الملابس الوقائية التقليدية التي يتم التخلص منها.

ومن ناحية أخرى توصل فريق في جامعة ساوثهامبتون البريطانية إلى بديل مستدام لملايين الأقنعة الجراحية، حيث قاموا بتصميم "غطاء جهاز تنفس" ، يتكون من غطاء قماش وغطاء بلاستيكي، إلى جانب مروحة مثبتة على الحزام تسحب الهواء من خلال مرشح يزيل 99.95 % من الجسيمات، ثم يتم ضخ الهواء النظيف داخل غطاء المحرك من خلال خرطوم.

وقد تم تجهيز مئات الموظفين بالغطاء هذا الأسبوع في مستشفى ساوثهامبتون العام ، الذي تقدم بطلب للحصول على 5000.

يمكن ارتداء الأغطية المصنوعة من Indo Lighting لمدة تصل إلى 9 ساعات ويمكن مسحها بمادة معقمة بعد كل استخدام.

قال بول إلكينجتون ، أستاذ طب الجهاز التنفسي في ساوثامبتون الذي قاد المشروع: " كل من هذه الأغطية الوقائية ستستمر حتي نهاية الوباء، لذا فهي تحل أزمة نقص إمدادات معدات الوقاية الشخصية.