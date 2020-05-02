ضحايا كورونا في إيران.. 6156 وفاة و96448 إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، السبت، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156، بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن عدد حالات الإصابة بكورونا في إيران وصل إلى 96448 من بينهم 2787 في حالة حرجة، بعد تسجيل 802 إصابة جديدة.
وإيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.
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