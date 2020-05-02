ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 1703

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/2 01:13 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/2 01:13 م بتوقيت أبوظبي

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 150 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1703.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 4377 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20 حالة.

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