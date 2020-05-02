المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4,687 حالة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/5/2 02:15 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/2 02:15 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4687 حالة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 172 حالة. وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 1235 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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