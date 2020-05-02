6 أعراض جديدة لفيروس كورونا القاتل وأطباء يحذرون! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة عن اعتمادها 6 أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، كانت قد ظهرت في وقت سابق على عدد من المصابين لكنها لم تكن معتمدة رسميًا كأعراض لهذا الفيروس القاتل.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عديدة أن أعراض فيروس كورونا الأساسية والتي كانت معتمدة لدى الهيئة الأمريكية هي: الحمى، والسعال، والضيق في التنفس.

لكن الأجهزة الصحية الأميركية اعتمدت 6 أعراض أخرى تتمثل بالقشعريرة، ألم العضلات، اهتزاز متكرر للجسد، الصداع، التهاب الحلق، فقدان حاستي الشم والتذوق.

وطالبت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأشخاص بحصولهم على الرعاية الصحية سريعا عندما تظهر عليهم أعراض حادة للفيروس مثل الصعوبة في التنفس، مشيرة إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تظهر بين 2-14 يوما بعد التعرض لفيروس كورونا.

وكان خبراء الصحة يشتبهون في أن عارض فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض المبكرة، لكنهم أضافوه إلى قائمة أعراض الفيروس المميت، ووصف الخبراء الأمر بـ "الخطوة المهمة".

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من جهته نقل موقع "ميدسكايب" المتخصص في الشؤون الطبية في تقرير جديد عن أطباء قولهم إن أعراضا عصبية نادرة وغير عادية يمكن أن تظهر لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد.

ولفت التقرير إلى حالة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا أصيب بمتلازمة "ميلر فيشر"، وهي حالة نادرة يبدأ فيها الشلل من العين، فيما أصيب آخر يبلغ من العمر 39 عامًا بالتهاب القحفية، وهي الأعصاب التي تنشأ مباشرة من الدماغ.

وجاء التقرير الجديد بالتزامن مع رصد حالات التهاب نادرة لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

كما تحقق منظمة الصحة العالمية "بشكل عاجل" في وجود صلة محتملة بين فيروس كورونا المستجد ومتلازمة كاواساكي، وهو مرض غير معروف يصيب بصفة خاصة الأطفال دون سن الخامسة.