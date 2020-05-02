لماذا لا يصح الزواج في رمضان

شهر رمضان هو شهر العبادات والصوم، ومعروف بالتجمعات العائلية والتواصل الأسري، ولكن فكرة الزواج خلال أيام شهر رمضان غير مستساغة لدى الكثيرين، فمن الناحية الدينية الأمر غير منهى عنه، ولكن بعض الشيوخ يخشوا أن يقع العروسين في بعض المحاذير الدينية بسبب كونهم حديثي الزواج خلال هذا الشهر الكريم، إلى جانب بعض الأسباب المجتمعية التي تجعل الزواج في رمضان غير مرحب به.



جدول رمضان:

اليوم في رمضان يمكن أن نقول عليه أنه مقسم إلى جدول موحد لدى مختلف الأشخاص، فترة ما قبل الإفطار، وهي الخاصة بالعمل والتحضير للإفطار، ثم تناول الطعام والعبادات، ومتابعة البرامج الرمضانية.

وهذا الأسلوب في الحياة اليومية يجعل الشخص مرهق قبل الإفطار بسبب عدم حصوله على الطعام والماء، وبعد الإفطار بسبب شعوره بثقل الطعام، وهذا يجعل حضور حفل زفاف أمر لا يفضله الكثيرين، ولن يكن له متسع من الوقت مثلما هو الحال في الأيام المعتادة.



الحياة الدنيوية والعبادات:

بعض الأهالي وحتى المقبلين على الزواج أنفسهم يروا أن الزواج أمر دنيوي بحت، على عكس شهر رمضان الذي يشتهر بالعبادات، لذلك التفكير في الزواج خلال هذا الشهر الفضيل، يخل بفكرة أن تجعل أغلب وقتك للعبادة.

Advertisements



الحياة الزوجية:

وأخيرا وكما ذكرنا في المقدمة أن حياة المتزوجين حديثاً لا تتناسب مع أحكام شهر رمضان، لأن هناك ساعات كثيرة من الصيام محرم خلالها الجماع، وهذا ما يصعب الأمر عليهم أو يجعلهم يقعوا في أخطاء شرعية هم في غنى عنها، ففكرة وجود شهر عسل في رمضان غير مناسبة.

في النهاية الزواج في رمضان ليس حرام شرعاً، ولكن يفضل أن يكون بعده أو قبله حتى يستطيع العروسين وأهلهما الاستعداد بشكل مناسب لهذا الحدث الاستثنائي.

قد يهمك ايضاً:

أسلحة الزوجة لتشجيع زوجها على المساعدة في البيت وتربية الأبناء

6 علامات تشير إلى أن شريك حياتك يخفي شيئاً عنك