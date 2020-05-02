أسئلة مهمة عليكِ الإجابة عنها قبل الإقدام على خطوة الزواج

الزواج ليس مجرّد إيجاد الحبّ والقرار بقضاء الحياة برفقته، بل هو علاقة تحكمها روابط كثيرة، تفتح عينيكِ على نفسكِ أكثر، وعلى مقدراتكِ وشخصيتكِ، وليس على الآخر فحسب، فالزواج مؤسّسة تتطلّب منكِ التفكير بها بشكل حكيم، وتحمّل مسؤوليّة الدخول فيها والحفاظ عليها، فامنحي نفسكِ بعض الوقت لتجيبي على بعض الأسئلة بينكِ وبين نفسكِ:

1- هل أستطيع البقاء معه في السرّاء والضرّاء؟

2- هل يشجّعكِ شريككِ على أن تظهري أفضل ما لديكِ، أم أنّه يقف بوجه طموحاتكِ، ويريد أن يحدّدكِ بما يرغبه هو؟

3- هل تقبلان ببعضكما الآخر بشكل حقيقيّ؟

4- من أنتِ؟ ولتعلمي إن كان شريككِ هو الشريك الحقيقيّ، عليكِ أن تفهمي نفسكِ أوّلاً.

5- هل أنا سعيدة بعلاقتي مع هذا الشخص، أم تشدّني إليه أمور خارجيّة وسطحيّة وليس شخصه؟

6- هل أشعر بأنّي مقيّدة؟ هل أشعر بأن عليّ أن أتزوّج أم أنّي أرغب بهذا بالفعل؟

7- هل هناك توازن في العلاقة بينكما؟ هل تتشاركان بالفعل، أم أنّ أحدكما سيكون أكثر تضحيةً من الآخر منذ الآن؟

8- هل تستطيعان الاستمتاع معاً وقضاء أوقات جميلة ومضحكة

9- لماذا أنتِ في هذه العلاقة؟ هل هو الحبّ، الاحترام، الثقة، قيم هذا الشخص، أم أنّكِ خائفة من أن تكوني وحيدة، قلقة من الأمور الماديّة؟

10- كيف تتخيّلين حياتكما بعد عشر سنوات؟ هل تستطيعين تخيّله إلى جانبكِ؟ هل تستطيعين تخيّل الأولاد وطبيعة حياتكما؟

11- هل تثقين به؟ هل تستطيعين ائتمانه على أسراركِ؟ امنحي نفسكِ الوقت لتفكري، هل تستطيعين أن تضعي حياتكِ بين يديه؟

12- هل هو شخص جيّد؟ ماذا ستقولين لصديقتكِ لو كان لديها حبيب مثله وتريدين نصحها؟ ضعي الصفات جميعها أمامك بحياد.

13- هل هناك انجذاب جسديّ بينكما، هل تشعرين بالشوق لملامسته؟ هل تقبلين رائحته؟ هل تناسبكِ تفاصيل حركاته؟

14- هل هناك توافق في تطلّعاتكما المستقبليّة؟ هل تفكران بالاستقرار في مكانٍ محدّد؟ هل يريد أحدكما السفر؟

15- هل ستحبّين أهله وتحتمّلينهم؟ كيف ستتعاملين مع المشاكل المقبلة؟

16- هل يستطيع أن يكون أباً جيّداً وقدوة مثاليّة؟

17- هل سيدعمكِ في وقت ضعفكِ ويمنحكِ القوّة؟

18- هل ستحبّينه دوماً؟ وهل سيحبّكِ دوماً؟

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